إسطنبول (زمان التركية)ــ لقى خمسة أشخاص مصرعهم صباح اليوم الأحد فى حادث اصدام حافلة على طريق شمال مرمرة السريع في إسطنبول وأصيب 25 آخرون بينهم أطفال.

واصطدمت حافلة الركاب التابعة لشركة (مترو توريزم)، خلال رحلة من كارابوك إلى إسطنبول على الطريق السريع، بجدار الجسر العلوي في منطقة جفتالان.

وحضر العديد من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث، ونقل الجرحى إلى المستشفى.

محافظ اسطنبول أصدر بيانا جاء فيه، “توفي 5 من مواطنينا في حادث الحافلة، تم نقل 25 من ركابنا العشرة، 3 منهم أطفال و 7 بالغين، إلى المستشفى”.

وأفاد ركاب ناجين من الحادث أن السائق الذي قتل في الحادث كان نائما، وقالوا إنهم حذروا السائق مرتين. لأن الحافلة كانت تتأرجح على الطريق.

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