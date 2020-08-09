أردوغان (زمان التركية) – دعا زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إقالة وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق من منصبه لعدم خبرته في الاقتصاد.

كيليجدار أوغلو طالب رئيس الجمهورية أردوغان بإبعاد زوج ابنته بيرات ألبيراق من منصب وزير الخزانة والمالية، قائلًا: “إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة، ولا تريد هذه الأمة أن تندم، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه”.

وأكد كيليجدار أوغلو أن إبعاد ألبيراق من منصبه، سيريح ويسعد المجتمع التركي وكذلك مؤيدي حزب العدالة والتنمية على حد سواء.

وقال زعيم المعارضة مخاطبا أردوغان “لا تدافع عنه أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شئا عن الفقراء إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع”.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن نسبة ثقة المواطنين في البرلمان تراجعت 1.2% وفق استطلاع رأي أجروه، قائلًا: “من المسؤول عن ذلك؟”.

Parti Meclisi Toplantısı Açılış Konuşması https://t.co/Kol4Y4AjVr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 8, 2020



وتعرض بيرات ألبيراق لهجوم كبير علي خلفية تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 7.30، ومن جهة أخرى تم إطلاق حملة للدفاع عن وزير المالية شارك فيه عدد من الوزراء على الرغم من اتهامه شعبيها بالفشل في الملف الاقتصادي.

أنصار العدالة والتنمية يطلقون حملة دعم لوزير المالية بعد هجوم تعرض له مع تسجيل الدولار 7.30 ليرة.

الوزير بيرات ألبيرق يتلقى الدعم رغم فشله على مدار عامين بإدارة ملف #تركيا الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاحتياطي النقدي وقيمة الليرة، لكنه صهر الرئيس المدلل pic.twitter.com/SyFCSiYVn4 — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) August 7, 2020

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