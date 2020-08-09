واشنطن (زمان التركية) – ذكرت قناة “CNN” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إلحاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه التدخل في الحرب الليبية.

البيت الأبيض كان قد أرسل إشارات، خلال العام الماضي، مفادها أن الإدارة الأمريكي قد تتدخل بالحرب المشتعلة في ليبيا، وأعلن أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية في 19 مايو/ أيار 2019 مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يقف في مواجه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فايز السراج.

سي إن إن ذكرت في خبرها أن مصادر أمريكية وأجنبية أكد أن ترامب بات لا يريد المشاركة في أي حرب معقدة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

كما أوضحت أن أردوغان أجرى اتصالات هاتفية بترامب وطلب منه الضغط من أجل إنهاء التدخل الروسي في الأزمة الليبية.

وفي إشارة إلى مصر وتركيا تقول القناة الأمريكية إن ترامب وجد نفسه عالقا بين مجموعة من القادة المقربين وتربطه بهم علاقات قوية لكنهم يدعمون أطرافا متحاربة في ليبيا، ويطلبون دعمه لمواقفهم، الأمر الذي دفعه للوقوف بعيدا وتركهم يدافعون عن أنفسهم لوحدهم.

وأكدت أن مصادر تركية وأمريكية كشفت أن اتصالات أردوغان المتكررة بترامب جاءت من أجل دفع روسيا للتراجع عن موقفها في الحرب الليبية، حيث تدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

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