إسطنبول (زمان التركية) – قالت صحيفة “يني عقد” التركية، إن القوات المسلحة المصرية تجهز قاعدة “عثمان” الجوية شمال غرب البلاد على الحدود مع ليبيا من أجل تزويدها بطائرات حربية لدعم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، على حد زعمها.

الصحيفة زعمت أن الوقت المسلحة المصرية تواصل أعمال الصيانة والتجهيز في قاعدة “عثمان” الواقعة في مدينة مطروح شمال غرب البلاد على الحدود مع ليبيا.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء أعمال الصيانة في القاعدة ستزودها مصر بطائرات مقاتلة، للمشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا على خط المواجهة سرت الجفرة.

وزعمت “يني عقد” أن أعمال الصيانة انتهت، ومن المنتظر أن تضم القاعدة 18 طائرة حربية للمشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا.

وادعت أنه من المقرر أن تضم القاعدة طائرات مصرية من طراز ميج-29 ورافال، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار مقاتلة من طراز وينج لونج صينية الصنع تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على حد زعمها.

ومؤخرًا قال تقرير إنه تم رصد وصول منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-300 إلى مدينة سرت الليبية التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر، لمواجهة طائرات F-16 التركية في حال الدفع بها إلى ليبيا.

تولجا أوزبيك رئيس تحرير موقع “tolgaozbek.com” التركي المتخصص في الشؤون العسكرية، أوضح أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر حصلت على هذه المنظومة من مصر، بعد انتشار ادعاءات حول استعداد تركيا لإرسال طائرات حربية من طراز F-16 إلى قاعدة الوطية.

من جهة أخرى كانت معلومات قالت إن تركيا أعادت ترميم وتطوير قاعدة الوطية العسكرية غرب ليبيا، بعد شهر على تدميرها وجهزتها لاستقبال طائرات F-16 التركية، استعدادًا لشن هجمات وقصف جوي على تمركزات قوات الجيش الوطني الليبي.

وبحسب تقارير تركية أرسلت تركيا منظومة “الحرب الإلكترونية Koral” إلى ليبيا، بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي جديدة لم يتم الكشف عن نوعها حتى الآن إلى قاعدة الوطية.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، تحصل على دعم عسكري ولوجستي من تركيا، بينما تحصل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على دعم كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وروسيا وفرنسا.

وكان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قال الخميس الماضي من طربلس إن الوضع في ليبيا “أكثر تعقيدا” مبديًا تخوفه من هجمات تشنها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وأبدى اعتراضه على الدور المصري في ليبيا.

وقال جاويش أوغلو حول الموقف العسكري، أن حالة من الهدوء الحذر تخيم على الساحة في ليبيا غير أن الأزمة لم يتم حلها بعد بل أن الوضع بات معقدا جدا، مؤكدا على الإصرار على مطلب تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق.

أضاف رئيس الدبلوماسية التركية: “حفتر لا يزال غير مؤمن بالحل السياسي لذا يمكنه شن هجمات في أي لحظة”.

وكان الرئيس المصري عبد القتاح السيسي حذر في وقت سابق من تجاوز محور الجفرة-سرت، ولاحقا منح البرلمان المصري الرئيس صلاحية إرسالة قوات عسكرية إلى ليبيا لحماية حدودها الغربية.

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