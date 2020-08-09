أنقرة (زمان التركية)ـــ أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جندي تركي فقد حياته خلال اشتباكات مسلحة شمالي العراق، وأصيب آخرين.

وقال أصدرته وزارة، مساء السبت، أن ثلاث جنود أصيبوا بجروح خلال اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في إطار عملية “مخلب النمر”.

البيان قال إن أحد الجنود “استشهد” في المشفى وفشلت محاولات إنقاذه.

وقال البيان أن “5 إرهابيين من -بي كا كا- تم تحييدهم خلال الاشتباكات”.

ويوم الأربعاء الماضي كشفت وزارة الدفاع التركية، عن “استشهاد حارس أمني” خلال “اشتباكات مع إرهابيين”.

وبلغ مجموع من أعلنت وزارة الدفاع التركية خلال الشهرين الماضيين عن وفاتهم بهجمات مسلحة أربعة جنود فضلا عن المصابين.

وكانت عناصر كردية مسلحة من قوات الدفاع الشعبي HPG المنتمية إلى حزب العمال الكردستاني، قالت في وقت سابق إنها نفذت هجمات عسكرية ضد “جيش الاحتلال التركي” في منطقة حفتانين شمال العراق.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمن إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتوغل الجيش التركي خلال الشهر الماضي في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وفرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود.

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