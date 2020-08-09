أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 1172 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في استمرار لارتفاع حالات الإصابة منذ منتصف الأسبوع الماضي.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5829 حالة، فيما يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 239 ألفًا و622 حالة.

وحتي يوم الإثنين الماضي لم يكن عدد الإصابات اليومي في تركيا قد تخطى 1000 حالة على مدار نحو شهرين.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 222 ألفًا و656 حالة، بعد تسجيل 1082 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها او المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، فقد ارتفعت إلى 4 ملايين و202 ألفًا و370 تحليلًا، بعد إجراء 63 ألفًا و842 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

–