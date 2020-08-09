أنقرة (زمان التركية) – عبرت جمعية الممرضات في تركيا عن غضب أعضائها من وزير الصحة فخر الدين كوجا، مطالبين إياه بالاعتذار.

وزير الصحة فخر الدين كوجا، كان قد قال في تصريح تلفزيوني: “علينا أن نفتخر بأطبائنا وبنظامنا الصحي”، دون ذكر الممرضات، الأمر الذي تسبب في غضب العاملين في القطاع الصحي، وظهر هذا الغضب من خلال إطلاق وسم “اعتذر يا وزير”.

وزير الصحة رد على هذه الحملة التي أطلقت ضده، بتغريدة قال فيها متسائلا: “ممرضاتنا الأعزاء، هل صحيح أنكم أطلقتم حملة “اعتذر” ضدي اليوم، بسبب تصريحاتي التي قلتها خلال حديثي عن نجاحنا في مكافحة فيروس كورونا على قناة سكاي نيوز”.

جمعية الممرضات الأتراك ردوا على تصريحات كوجا، قائلين: “إن الخدمات الطبية عمل جماعي. بصفتنا ممثلين عن نحو 200 ألف من الزملاء الممرضات تقدمنا أكثر من مرة بطلب للقاء وزير الصحة، إلا أننا لم نتمكن من الحصول عل موعد لمقابلته”.

وأوضحت الجمعية أن وزارة الصحة لا ترد على دعوات الجمعية للتعاون معًا من أجل تقديم خدمة أفضل للمجتمع، وذلك قبل أزمة وباء فيروس كورونا وفي ظل الأزمة أيضًا.

وأشارت الجمعية أنها أعدت 7 تقارير بشأن الأزمات والمشكلات التي تواجه الممرضات خلال أزمة وباء كورونا، وأن هذه التقارير أرسلت جميعًا إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة، إلا أنه لم يتم الرد على أي منها حتى الآن.

وأكد البيان أن أجور وراتب الممرضات في تركيا أقل بكثير من حد الفقر.

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