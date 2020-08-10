أنقرة (زمان التركية) – لليوم السادس على التوالي سجلت تركيا أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أعلن مساء أمس الأحد، أن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا ارتفع إلى 240 ألفًا و804 حالة، بعد تسجيل 1182 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 5844 حالة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وكانت إصابات كورونا منذ حوالي شهرين وحتي يوم الإثنين الماضي أقل من 1000 إصابة يوميا.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 223 ألفًا و759 حالة، بعد تسجيل 1103 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن للحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 5 ملايين و263 ألفًا و816 احليلًا، بعد تسجيل 61 ألفًا و446 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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