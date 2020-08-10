أنقرة (زمان التركية) – أجرت قناة “Yol TV” على موقع يوتيوب حوارًا مع عدد من المواطنين في شوارع العاصمة أنقرة، لتسألهم عن رأيهم في تصريح الرئيس رجب أردوغان التي قال فيها إن الاقتصاد يحلق في السماء كما أفاد مؤخرا.

أحد المواطنين رد على السؤال بإجابة صريحة وصارمة، قائلا: “نعم، تركيا تحلق، ولكن رأسها للأسفل… ننتظر وقت الاصطدام. أنا أخجل كمواطن تركي، وأنزعج بشدة مما وصلنا إليه. لقد أصبحت عملتنا أحد أكثر عملات العالم بلا قيمة… ما يرتفع سريعًا يهبط أيضًا سريعًا”.

ووجه الشخص نفسه انتقادات حادة لصهر أردوغان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق الذي تقول المعارضة إن الأوضاع الاقتصادية تتدهور بشدة منذ توليه منصبه، قائلًا: “كان يجب عليه أن يستقيل 50 مرة حتى اللحظة”.

الرئيس أردوغان كان قد هون من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف باقتصاد البلاد، وتنعكس على سعر صرف الليرة التركية التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث سجل الدولار الأمريكي 7.43 ليرة تركية للمرة الأولى.

زعم أردوغان أن الاقتصاد التركي يحلق في السماء عاليًا، ولكن هناك من لا يرون ذلك، على حد تعبيره.

وطالب أردوغان من ينتقدون الأداء الاقتصادي للحكومة في الفترة الأخيرة، بالنظر إلى المستوى الذي وصلت له تركيا، مما كانت عليه سابقًا قبل حزب العدالة والتنمية.

وقال أردوغان عقب صلاة الجمعة في آيا صوفيا: “يكفي أننا ليس لدينا ديون لصندوق النقد الدولي. واحتياطي النقد للبنك المركزي كان 23 مليار دولار أمريكي، وأصبح الآن 105 مليار دولارات أمريكية. نحن اليوم أكثر قوة من أمس، وسنكون غدًا أكثر قوة”.

وقلل أردوغان من حجم الأزمة وقال إن سعر الصرف سيعود مرة أخرى إلى مستواه الطبيعي، زاعمًا أن أزمة كورونا السبب وراء الانهيار الاقتصادي؛ وعقب هذه التصريحات بدأت الليرة التركية تشهد عواصف شديدة وموجات متسلسلة من الانهيارات أمام العملات الأجنبية.

وعلى خلفية تراجع قيمة الليرة بشكل حاد الأسبوع الماضي، وبلوغ سعر صرف الدولار حاليا أمام الليرة 7.30، تعرض بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس أردوغان لهجوم كبير. من جهة أخرى تم إطلاق حملة للدفاع عن وزير المالية شارك فيه عدد من الوزراء على الرغم من اتهامه شعبيا بالفشل في الملف الاقتصادي.

ومؤخرا هاجم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عبد اللطيف شنار، الرئيس اأردوغان وأسرته بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وانفجار معدلات البطالة، قائلًا: “تركيا لم تعد تتحمل هذه العائلة أكثر من ذلك”.

عبد اللطيف شانار الذي كان في يوم من الأيام أحد مؤسسي حزب العدالة، وتسلم إحدى الحقائب الوزارية في حكومة أردوغان الأولى قبل أن ينشق عنه، قال في تغريدات عبر تويتر: “عائلة أردوغان فجرت معدلات البطالة. لم يعد المواطن بإمكانه التقاط أنفاسه. الأوضاع الاقتصادية تحولت إلى كارثة. ومع ذلك وقف أردوغان في فناء المسجد (آيا صوفيا) يمدح في صهره (وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق). تركيا لم تعد تتحمل هذه العائلة أكثر من ذلك”.

وفي السياق ذاته دعا زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى إقالة زوج ابنته بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية من منصبه لعدم خبرته في الاقتصاد.

كيليجدار أوغلو خاطب أردوغان، قائلًا: “إذا كنت لا تزال تحب هذه الشعب، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد الصهر من منصبه”.

وأكد كيليجدار أوغلو أن إبعاد ألبيراق من منصبه، سيريح ويسعد المجتمع التركي وكذلك مؤيدي حزب العدالة والتنمية على حد سواء.

وقال زعيم المعارضة لأردوغان “لا تدافع عنه. أحيانا تلقي عليه اللوم وأحيانا تدافع عنه. الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد لا يعلم شيئا عن الفقراء إنه نائم في العسل. سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع”.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن نسبة ثقة المواطنين في البرلمان تراجعت 1.2% وفق استطلاع رأي أجروه، قائلًا: “من المسؤول عن ذلك؟”.

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