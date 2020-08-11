أربيل (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل ضابطين كبيرين بالجيش وسائق عربة عسكرية بقصف تركي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كرستان شمال البلاد.

وقالت خلية الدفاع الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية مساء الثلاثاء في بيان، إنه وقع “اعتداء تركي سافر مِن خلال طائرة مسيرة”.

وأوضح البيان أن الطائرة المسيرة “استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى وامر الفوج الثالت / اللواء الثاني وسائق العجلة”.

ويوم الأحد الماضي تواجد وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، على الحدود مع العراق يرافقه رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندا وقائد الجيش الثاني سنان يايلا، وتفقدوا الوحدات العسكرية من الجو.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت تركيا إطلاق عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمن إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتوغل الجيش التركي خلال الشهر الماضي في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وفرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود.