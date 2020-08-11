القاهرة (زمان التركية)ــ فتحت لجان الانتخابات في مصر اليوم الثلاثاء أبوابها لاستقبال الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

ومنذ التاسعة صباحا بدأت أكثر من 14 ألف لجنة في محافظات الجمهورية الاستعداد لاستقبال المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي تجرى على مدار يومان حتى التاسعة من مساء الأربعاء.

ويحق لـ 63 مليون ناخبا في مصر التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ موزعين على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية.

وانتهى أمس الإثنين تصويت الجاليات المصرية بالخارج عبر البريد في 124 دولة والذي بدأ يوم الأحد.

واستحدث مجلس الشيوخ ضمن تعديلات الدستور في عام 2019، ويشبه مجلس الشورى الذي تم استبعاده في دستور 2014، ولكن بصلاحيات أكبر.

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