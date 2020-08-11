أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا خلال الأسبوع الأخير تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا أعلى من 100‪0 حالة يوميا.

وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، ذكر مساء أمس الاثنين، أنه تم تسجيل 1193 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة بالفيروس.

مشيرًا إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 241 ألفًا و997 حالة، وأن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 5858 حالة.

وحتى يوم الإثنين 3 أغسطس/ آب الجاري كان رقم الإصابات اليومي بفيروس كورونا في تركيا أقل من 100‪0 حالة لحوالي شهرين.

وأشار فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 224 ألفًا و970 حالة، بعد تسجيل 1211 حالة تعافي جديدة.

كما لفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 5 ملايين و326 ألفًا و35 تحليلًا، بعد إجراء 62 ألفًا و219 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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