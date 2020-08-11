آسكي شهير (زمان التركية)ــ بزي “الرجل العنكوب” يتجول التركي تامر أويصال، الـشوارع في مدينة أسكي شهر وسط تركيا، لتوزيع كمامات على المارة، لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

أويصال الذي يعمل أساسا في مسح الواجهات الخارجية للأبنية الشاهقة، حمل لافتة عليها عبارة “ارتدي كمامتك، وكن بطلًا”، للتأكيد على أهمية الكمامة في ظل تفشي الفيروس في تركيا.

ويعمل الرجل العنكبوت على لفت الانتباه إلى أهمية الالتزام بتدابير مكافحة فيروس كورونا، في ظل تجاوز الإصابات اليومية في تركيا منذ أسبوع 1100 إصابة يوميا.

أويصال قال لوكالة الأناضول إن هدفه يتمثل في زيادة الوعي لأهمية القناع، خاصةً مع زي الرجل العنكبوت الذي يحبه الأطفال كثيرًا.

وأعرب عن أسفه لعدم امتثال الناس في الآونة الأخيرة للقواعد الخاصة بالحماية من كورونا، مضيفًا: ” لكل طالب، بما في ذلك أطفالي الاثنين، الحق في التعلم، ومن أجل بضع دقائق من المتعة ومن خلال التجول بدون كمامة وخرق قواعد التباعد الاجتماعي، فنحن في الواقع نلحق الضرر بالمستقبل”.

وأعرب عن اعتقاده أن النشاط الإيجابي الذي قام به اليوم من خلال ارتداء زي الرجل العنكبوت سيعلق في أذهان الأطفال، مضيفًا: ” أريدهم أن يقولوا لذويهم أنهم ليسوا أبطالا عندما يرونهم بدون كمامات”.

وأمس الأول الأحد أطلق وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تحذيرا من التهاون في مكافحة فيروس كورونا، وقال الوزير إن “خطر كورونا لم يختف بعد، بل يتزايد باستمرار”.

وأوضح كوجا أن “عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني التراجع عن مكافحة الفيروس”.

وشدد الوزير التركي على ضرورة الامتثال لتدابير الوقاية من كورونا، وفي مقدمتها التزام ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الجسدي والحرص على النظافة الشخصية. وفق وكالة الأناضول.

وتابع: “في حال امتثالنا للتدابير، يمكننا إبعاد تهديد الفيروس والحفاظ على مكاسبنا التي حققناها في مكافحته حتى اليوم”.

ووفق وزارة الصحة سجلت تركيا أمس الاثنين، 1193 حالة إصابة جديدة، و15 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وحتى يوم الإثنين 3 أغسطس/ آب الجاري كان رقم الإصابات اليومي بفيروس كورونا في تركيا طيلة حوالي شهرين أقل من 1000 حالة يوميًا.

وحتى مساء أمس الإثنين بلغ إجمالي إصابات كورونا في تركيا 241 ألفًا و997 حالة،فيما بلغ عدد حالات الوفاة 5858 حالة.

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