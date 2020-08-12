أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من الاستقرار النسبي الذي تشهده أسعار المحروقات والمواد البترولية على المستوى العالمي، إلا أن المواطن التركي بات ينتظر كل أسبوع تقريبا زيادة في أسعار البنزين والسولار.

نقابة مالكو محطات التزود بالطاقة والبترول والغاز في تركيا (EPGİS) أعلنت، تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين قدرها 23 قرشًا بداية من اليوم الأربعاء.

وذكرت النقابة في بيان أن من المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة على الأسعار اعتبارًا من الساعات الأولى ليوم 12 أغسطس/ آب الجاري.

وبهذه الزيادة يكون سعر لتر البنزين في مدينة إسطنبول قد وصل إلى 6 ليرات و39 قرشًا، أي أقل من 1 دولار أمريكي قليلًا.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي، وينعكس الأداء السلبي لليرة وتراجع قيمتها أمام الدولار والذي بلغ مؤخرًا 7.30 ليرة، على أسعار البنزين والسولار والغاز.

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