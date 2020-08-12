أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات القضائية في تركيا الدخول إلى خبر حول فوز أيكوت أمرة بولات، زميل دراسة نجل أردوغان بلال في ثانوية أئمة الخطباء، بمناقصة طرحها صندوق تأمين ودائع الادخار بقيمة 280 مليون ليرة.

وكان بولات، مالك شركة إلك يابي للإنشاء ورفيق بلال أردوغان في ثانوية إمام خطيب، قد فاز بمناقصة بقيمة 280 مليون ليرة لإقامة المرافق الاجتماعية والمباني السكنية لمشروع “أتاشهير مودرن” الذي سيُقام على أرض تابعة لصندوق تأمين ودائع الادخار في منطقة أتاشهير بمدينة إسطنبول.

بولات أسس شركة في عام 2014 بشراكة مع محمد جور وبلال أردوغان وعمه مصطفى أردوغان وصهره ضياء إلجان.

من جانبه قالت الدائرة الثامنة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول ردا على طلب تقدم به بلال أردوغان، أنه يتوجب الخبر نظرا لأنه تبين أن هناك انتهاكها للحقوق الشخصية للمتقدم بالطلب وتضمن الخبر صورا ومنشورات لا تتوافق مع حرية الانتقاد والفكر وتتشكل غالبيتها من إهانات وسباب عنيف للشخص المتقدم بالطلب.

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