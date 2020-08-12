أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة التركية مساء أمس الثلاثاء، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أعداد الإصابات منذ ما يزيد عن أسبوع لأكثر من ألف حالة يوميًا.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أنه تم تسجيل 1183 حالة إصابة، و15 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 243 ألفًا و180 حالة إصابة مؤكدة، وأن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 5873 حالة.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 226 ألفًا و155 حالة، بعد تسجيل 1185 حالة تعافي جديدة.

وحتى يوم الإثنين 3 أغسطس/ آب الجاري كان رقم الإصابات اليومي بفيروس كورونا في تركيا أقل من 100‪0 حالة لحوالي شهرين.

كما كشف كوجا أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات مشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة وصل إلى 5 ملايين و387 ألفًا و751 تحليلًا، بعد تسجيل 61 ألفًا و716 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

ومؤخًرا رفعت الولايات المتحدة مستوى تحذير السفر إلى تركيا للمستوى الثالث بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي، وأكدت على مواطنيها عدم السفر إلى المدن التركية دون وجود ضرورة لذلك.

مركز السيطرة على الأوبئة والوقاية (CDC) أوضح في تحذيره أن مستوى التحذير من السفر إلى تركيا رُفع إلى المستوى الثالث، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا داخل تركيا، مشيرًا إلى أن تركيا أضيفت إلى عدد من الدول الموبئة المحذور السفر إليها مثل نيكاراجوا والهند وإندونيسيا وسنغافورا وكوريا الجنوبية.

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