أنقرة (زمان التركية) – هبطت مقاتلات فرنسية في مطار جمهورية قبرص وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الدفاعي التي تم التوصل إليها بين كل من فرنسا وقبرص اليونانية قبل عامين.

وتبين أن مقاتلتين من طراز رافال 2 وطائرة نقل من طراز c130 تابعتين للقوات الجوية الفرنسية هبطتا في مطار قبرص اليونانية، إذ دخلت اتفاقية التعاون الدفاعي بين فرنسا وقبرص اليونانية حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري.

وقالت تقارير قبرصية إن المقاتلتين وطائرة النقل التابعة للقوات الجوية الفرنسية تتواجد حاليا في قاعدة أندرياس باباندريو الجوية الواقعة في منطقة باف، حيث ستمكث المقاتلات بضعة أيام في منطقة باف ستجري خلالها بالتعاون مع القوات البحرية الفرنسية جولات بالمنطقة الاقتصادية، التي أعلنها الجانب اليوناني منطقة أحادية في شرق البحر المتوسط،

وكانت قبرص وفرنسا وقعتا اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك في عام 2017 ودخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، في وقت تتزايد يه التوترات مع تركيا بسبب النفط في شرق المتوسط.

كما تسعى فرنسا وقبرص اليونانية إلى توقيع اتفاقية تعاون جوي في سبتمبر/ أيلول القادم وقد تضم الاتفاقية المشار إليها عددا من الدول الأخرى.

وهذا الأسبوع قال وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بيتريديس في بيان إن قادة الدولتين اتفقوا أيضا على “إجراء تدريبات مشتركة وتنظيم زيارات متبادلة في إطار أنشطة القوات المسلحة للبلدين”.

وبات موقف جمهورية قبرص أقوى بفضل دعم الحلفاء لها في مواجهة تركيا بظل توترات بسبب أعمال التنقيب التركية القائمة في شرق البحر المتوسط.

ومؤخرا أعلنت الولايات المتحدة دعم قبرص من خلال التدريبات العسكرية (IMET) المقدمة للحرس الوطني القبرصي.

فيما أعربت الخارجية التركية عن استيائها من القرار الأمريكي، حيث أشارت إلى عدم التعامل بمساواة مع الجانبين التركي واليوناني فيما يخص جزيرة قبرص.

وأعلنت تركيا أمس الأربعاء بدء سفينتها للاستكشاف الزلزالي أوروتش رئيس بالتنقيب عن النفط حتى 23 أغسطس الجاري شرق البحر المتوسط ​​بعد تعليق جهود الاستكشاف في المنطقة في 25 يوليو.

والمنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص تتداخل جزئيًا مع الجرف القاري لتركيا، وفقًا لأنقرة.

وأمس طلبت اليونان عقد اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وقالت إن تركيا تهدد السلم والاستقرار في بلاده وقبرص وشرق البحر المتوسط، بتنقيبها جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

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