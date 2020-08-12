أنقرة (زمان التركية) – طرحت زعيمة حزب الخير القومي المعارض، ميرال أكشنار، شرطًا صعبا لقبول دعوة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقالت ميرال أكشنار: “إذا كانوا يريدون منا الدعم والمساعدة في الانتقال للنظام البرلماني، فإننا نحن من قمنا بطلب ذلك منذ البداية، لذلك بالتأكيد سندعمهم. أنا أتحدث باسم تحالف المعارضة بما فيهم حزب الشعب الجمهوري؛ نحن مستعدون لدعمكم في الانتقال إلى النظام البرلماني المحسن. لا توجد لدينا مشكلة في ذلك”.

تصريحات ميرال أكشنار جاءت خلال تواجدها في بلدة ياهشيهان التابعة لمدينة كيريك قلعة، ضمن جولات ميدانية تجريها في عدد من المدن للقاء المواطنين خارج أوقات الدعاية الانتخابية.

ميرال أكشنار الملقبة بالمرأة الحديدة، كانت قد استقالت في عام 2017 من حزب الحركة القومية، الذي يترأسه دولت بهجلي المتحالف مع حزب الرئيس أردوغان.

دولت بهجلي وجه مؤخرا دعوة إلى ميرال أكشنار للعودة إلى “بيتها” وهي الدعوة التي تم تفسيرها من وجهتا نظر لا يختلفان عن بعضهما، الأولي تشير إلى رغبة بهجلي في عودة أكشنار إلى حزب الحركة القومية مجددا، والثانية رغبة زعيم الحركة القومية أن تدعم أكشنار وحزبها تحالف الجمهور الذي يضم العدالة والتنمية الحركة القومية بالانضمام لهما.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال تعليقا على ذلك، إن الرئيس رجب أردوغان سيسعد كثيرا في حال قبول أكشنار الدعوة.

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