أنقرة (زمان التركية) – كشفت السلطات المحلية في مقاطعة شنجن جنوب الصين أن نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد التي أجريت على دجاجة مجمدة مستوردة من البرازيل جاءت إيجابية.

وأجرت مراكز الأمراض ومكافحتها بالصين اختبارات لسطح أحد أجنحة الدواجن وذلك في إطار عمليات الفحص الروتينية التي يتم إجرائها للمنتجات البحرية واللحوم المستوردة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي. وأثناء الفحوصات تم رصد آثار لفيروس كورونا المستجد على سطح جناح أحد الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل.

وتتبع مسؤولو الصحة في مقاطعة شنجن الصينية جميع الأشخاص الذين يُحتمل مخالطتهم للمنتجات الغذائية المجمدة وأخضعتم لفحوصات فيروس كورونا المستجد، كما قام مسؤولو الصحة بفحص المنتجات الغذائية المخزنة بالقرب من المنتجات التي تم رصد العدوى بها.

هذا وجاءت نتائج جميع الفحوصات المشار إليها سلبية.

–