أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني المعارض في تركيا عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تانري كولو، بالأرقام جرائم قتل والتعذيب ضلعت سلطات إنفاذ القانون في ارتكابها خلال شهر يوليو/ تموز.

ووثق التقرير وقوع 162 انتهاكا لحق الحياة واعتداء الشرطة على 110 اجتماعات ومسيرات احتجاجية.

البرلماني تانري كولو أشار إلى أن: “التقرير يظهر أن الانتهاكات الحقوقية هي وسيلة الحكومة الوحيدة لمواصلة سلطتها”.

وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير:

– مقتل 54 شخصا في مواجهات مسلحة ومقتل شخص في صراعات أهلية

– العثور على جثامين 61 لاجئا

– مقتل 36 سيدة ووفاة 10 عمال في حوادث عمل

– تعرض 170 شخصا للتعذيب من بينهم أربعة أطفال

– تعرض 43 شخصا للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون

– اعتقال صحفيين وإدانة صحفيين في قضية وفتح تحقيقات بحق ثلاثة آخرين

– صدور 178 قرارا بحظر الولوج إلى أخبار

– اعتقال 20 شخصا بسبب حرية الفكر والتعبير عن الرأي وفتح تحقيقات بحق 6 آخرين وفرض غرامة مالية على شخص للسبب نفسه.

– إقالة أربعة مدراء محليين واعتقال 34 شخصا لأسباب سياسية وإدانة 3 أشخاص في قضايا سياسية ومداهمة مقر حزب سياسي.

– اعتداء الشرطة على 110 فعاليات ومؤتمرات صحفية وحظر 10 فعاليات أخرى.

– اعتقال 316 شخصا خلال مؤتمرات صحفية واحتجاجات وفعاليات.

– إدانة 62 شخصا في قضايا قائمة بحقهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات ومسيرات تظاهرية.

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