أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني المعارض في تركيا عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تانري كولو، بالأرقام جرائم قتل والتعذيب ضلعت سلطات إنفاذ القانون في ارتكابها خلال شهر يوليو/ تموز.
ووثق التقرير وقوع 162 انتهاكا لحق الحياة واعتداء الشرطة على 110 اجتماعات ومسيرات احتجاجية.
البرلماني تانري كولو أشار إلى أن: “التقرير يظهر أن الانتهاكات الحقوقية هي وسيلة الحكومة الوحيدة لمواصلة سلطتها”.
وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير:
– مقتل 54 شخصا في مواجهات مسلحة ومقتل شخص في صراعات أهلية
– العثور على جثامين 61 لاجئا
– مقتل 36 سيدة ووفاة 10 عمال في حوادث عمل
– تعرض 170 شخصا للتعذيب من بينهم أربعة أطفال
– تعرض 43 شخصا للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون
– اعتقال صحفيين وإدانة صحفيين في قضية وفتح تحقيقات بحق ثلاثة آخرين
– صدور 178 قرارا بحظر الولوج إلى أخبار
– اعتقال 20 شخصا بسبب حرية الفكر والتعبير عن الرأي وفتح تحقيقات بحق 6 آخرين وفرض غرامة مالية على شخص للسبب نفسه.
– إقالة أربعة مدراء محليين واعتقال 34 شخصا لأسباب سياسية وإدانة 3 أشخاص في قضايا سياسية ومداهمة مقر حزب سياسي.
– اعتداء الشرطة على 110 فعاليات ومؤتمرات صحفية وحظر 10 فعاليات أخرى.
– اعتقال 316 شخصا خلال مؤتمرات صحفية واحتجاجات وفعاليات.
– إدانة 62 شخصا في قضايا قائمة بحقهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات ومسيرات تظاهرية.
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