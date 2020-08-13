إسطنبول (زمان التركية) – جماعة إسماعيل أغا تعتبر أحد الجماعات الإسلامية والدينية ذات الثقل الكبير في تركيا والداعمة لحزب العدالة والتنمية، إلا إن أحد أعضائها البارزين فاجئ الجميع بتصريحات مثيرة تكشف عن الوجه الحقيقي لدولة نظام حزب العدالة والتنمية.

عبد الحميد توركاري أحد أعضاء اللجنة الفقهية في جماعة إسماعيل أغا نشر تغريدة على تويتر، وصفت بأنها اعتراف من الجماعة بسيطرة الرشاوى والمحسوبية على أركان الدولة ومفاصلها.

توركاري قال في تغريدته: “لقد تغيرت المفاهيم لدى المسلمين. الوساطة والمحسوبية أصبحت “رسالة تزكية”، والرشوة أصبح اسمها هدية”.

يذكر أنه في مطلع العام الجاري، أجري الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة مفاجئة إلى جماعة “إسماعيل أغا”، في إشارة إلى قوة العلاقة بينه وبين الجماعة التي تمنح أصواتها في الانتخابات لحزب أردوغان.

يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة 91 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.

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