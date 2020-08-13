أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا ارتفاعًا في إصابات فيروس كورونا المستجد لليوم العاشر على التوالي.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، كشف عن تسجيل 1212 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة.

وارتفعت إصابات كورونا في تركيا بشكل مفاجئ منذ 3 أغسطس/ آب الجاري لتسجل أرقامًا أعلى من 1000 حالة يوميًا، بعد أن كانت أقل من ذلك على مدار شهرين.

الوزير أشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 244 ألفًا و392 حالة إصابة مؤكدة، وإجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5891.

فخر الدين كوجا كشف أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 227 ألفًا و89 حالة تعافي، بعد تسجيل 934 حالة تعافي جديدة.

ولفت الوزير إلى أن عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن للحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها، ارتفع إلى 5 ملايين و454 ألفًا و988 تحليلًا، بعد إجراء 67 ألفًا و237 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مشيرًا إلى تسجيل المزيد من الارتفاع في حالات الإصابة اليومية.

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