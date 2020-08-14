النمسا تحث الاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم علاقاته مع تركيا

وذكر شالنبيرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي الزائر مايك بومبيو “يجب أن أقول إن النمسا تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الخطير الذي نعتقد أنه قد يتصاعد”.

وأضاف “الإجراءات التي تتخذها دول معينة في شرق البحر المتوسط… يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم علاقاته مع تركيا”.

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المنطقة، تحت حراسة سفن حربية، لرسم خريطة بتفاصيل منطقة بحرية للتنقيب المحتمل عن النفط والغاز.

كما وقع، قبل يومين، اصطدام خفيف بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط.