اليونان: تركيا مسؤولة عن التصعيد وسنعد قائمة عقوبات أوروبية

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير نيكوس دندياس أكد لنظيره الأميركي، مايك بومبيو، ونظرائه الأوروبيين أن تركيا هي المسؤولة عن التصعيد.

وشددت على أن مغادرة الأراضي اليونانية مباشرة هو شرط لا مفر منه بالنسبة لنا لكي نتمكن من تهدئة الأوضاع.

وتابعت: “وهذا الموقف يشاطره جميع شركائنا الأوروبيين، وقد أكد هذا الموقف المجلس الاستثنائي الحالي لوزراء الخارجية”.

وقالت إنه يجري حاليا “إعداد قائمة العقوبات بحق تركيا التي طلبناها من الاتحاد الأوروبي، وستكون موضوع مناقشتنا القادمة في برلين في نهاية الشهر الجاري”.

وتابعت:”هدفنا هو أن تكون لدينا أداة جاهزة في أيدي الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.. أداة من شأنها أن تدفع تركيا نحو طريق الشرعية والقانون الدولي”.

وشددت على أن أثنيا لا تزال منفتحة على الحوار مع تركيا،” لكن ليس تحت الضغط والابتزاز”.