انفجار مرفأ بيروت.. المحقق العدلي يتسلم محاضر التحقيق

بيروت (زمان التركية): تسلم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بالعاصمة اللبنانية، القاضي فادي صوان، ادعاء النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي غسان عويدات مرفقا بمحاضر التحقيقات الأولية.

وقد باشر دراسة الادعاء والمحاضر، تمهيدا للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل. وشملت ورقة الطلب التي أعدها القاضي عويدات، الادعاء على 25 شخصا في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفا، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصرا، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصا، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة.

وشهد مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، انفجارا قويا، خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب عشرات المفقودين.

كما أدى الانفجار المدمر إلى خسائر مادية جسيمة حيث تعرضت أجزاء كبيرة من المدينة إلى الدمار، إلى جانب تشريد آلاف الأسر.

وذكر مسؤولون أن 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ أكثر من 6 سنوات في المستودع، يعتقد أنها السبب وراء انفجار مرفأ بيروت، فيما تواصل لجنة خاصة التحقيق في الواقعة.