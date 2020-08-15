أنقرة (زمان التركية) – تشهد الليرة التركية سلسلة من الانهيارات المتتالية، منذ انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا تاريخيًا أمام الليرة التركية، عند مستوى 8.73 ليرة تركية للمرة الأولى في 10 أغسطس/ آب الجاري، إلا أنه عاد ليكسر هذا الحاجز مرة أخرى خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث وصل إلى 8.7513 ليرة تركية.

الدولار الأمريكي أيضًا كان قد بدأ تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع أمام الليرة التركية، حيث تأرجح سعر الصرف بين 7.29 و7.38 ليرة تركية، ليغلق تعاملات الأسبوع المنصرم عند 7.37.

مع الانهيارات المستمرة التي تشهدها الليرة التركية في الفترة الأخيرة، حيث فقدت نحو 23% من قيمتها مطلع العام الجاري، أصبحت الليرة التركية في المركز الثالث بين أكثر العملات حول العالم فقدانًا للقيمة.

ولم تفلح تدخلات الحكومة والبنك المركزي التركي في وقف نزيف الانهيار المستمر لليرة على الرغم من ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنوك للسيطرة على سعر الصرف.

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