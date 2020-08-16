ريزا (زمان التركية) – افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فندق”Ricosta” في ولاية ريزه على البحر الأسود، والمملوك لرجل الأعمال المقرب منه محمد جنكيز بالرغم من ارتكاب مخالفة أثناء إنشاء الفندق.

وحضر أردوغان حفل عشاء في فندق ريكوستا، وتطرق إلى التوترات في شرق البحر المتوسط.

يأتي ذلك رغم أن رئيس إدارة ميناء ريزا السابق، زكي معمر ماراو، كان قد أرسل شكوى إلى الجهات المختصة ضد مشروع الفندق الذي استأجرته شركة “جنكيز” للإنشاءات المقربة من حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الشركة خالفت القوانين بتغطية أجزاء من البحر لتوسعة مساحة الفندق.

ماراو طلب خلال فترة عمله، من الجهات الرسمية توضيح مدى قانونية ما تقوم به الشركة وما إذا كانت قد حصلت على تصاريح بذلك أو لا، إلا ان الرد عليه كان بنقله من محل عمله إلى مدينة أخرى، ومنها إلى مدينة أخرى إلى أن أحيل للتقاعد.

وقال ماراو: “أرسلت خطابي إلى الوالي، والبلدية، والإدارات الخاصة، وإدارات السجلات، ومديرية البيئة. البلدية قالت ليس لدينا علم. أما المؤسسات الأخرى بما في ذلك الوالي، لم يردوا على مراسلاتي”.

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