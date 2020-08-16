أنقرة (زمان التركية) – وصف الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عبر تغريدة باللغة الإنجليزية تصريحات مرشح الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بشأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأنها تعكس “غطرسة”.

وقال كالين أن نظرة بايدن لتركيا تعكس جهل وغطرسة ونفاق، وأضاف: “تركيا لم تعد دولة تتلقى التعليمات والأوامر، لكن إن كنت تعتقد أنه لا يزال بإمكانك تجربة الأمر فلتفعل. وستدفع الثمن”.

وتصدرت تصريحات أطلقها العام الماضي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، رئيس الحزب الديمقراطي وأكبر منافسي دونالد ترامب، واستهدف فيها الرئيس رجب أردوغان، اهتمام الرأي العام، مع إعادة نشرها مجددا.

وخلال مقابلة في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أدلى بايدن، بتصريحات حول تركيا شدد خلالها على ضرورة اتباع الولايات المتحدة نهجا مختلفا تجاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال بايدن أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فإنه سيقدم الدعم للمعارضة التركية، قائلا: “في حال انتخابي رئيسا للولايات المتحدة فإنني سأطيح بأردوغان من خلال انتخابات وليس عبر انقلاب. سأقدم الدعم للمعارضة التركية، والرضوخ لأردوغان سيكون آخر خياراتي فيما يخص القضية الكردية”.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية السبت تصريحات جو بايدن على نطاق واسع.

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