تود صحيفة زمان التركية -النسخة العربية- استرعاء نظر متابعيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، إلى أن بعض المواقع الإخبارية العربية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنسب إلى “زمان التركية” كمصدر، معلومات غير دقيقة ضمن أخبار مكتوبة ومقاطع فيديو؛ لذا نود الإشارة أولا إلى عدم مسئوليتنا عن أي معلومات لم تنشرها الصحيفة، وثانيا نشير إلى أن معرفاتنا الرسمية الوحيدة على الإنترنت هي:

الموقع الإلكتروني: (https://www.zamanarabic.com)

أخبار جوجل (https://cutt.us/7LhFx)

حساب تويتر: (https://twitter.com/zamanarabic)

صفحة فيسبوك: (https://www.facebook.com/zamanarabic/)

صفحة انستجرام: (https://www.instagram.com/zamanarabic/)

مع العلم أن زمان التركية ستتبع كافة الإجراءات الرسمية عبر وكلائها القانونيين في مختلف الدول، واللجوء إلى القضاء لإزالة أي معلومات مغرضة تنسب لها دون وجه حق ومحاسبة المسئولين عن ذلك، حفاظًا على مصداقية الصحيفة لدى متابعيها.

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