أنقرة (زمان التركية) – يستعد جمال يلدرم، أحد ضحايا مراسيم الطوارئ في تركيا والمعروف بتنظيمه فعاليات احتجاجية لرفع الظلم عن المتضررين من مراسيم الطوارئ، للانطلاق في مسيرة من أنقرة إلى إسطنبول.

ومن حي سقاريا بمدينة أنقرة، سينطلق يلدريم المفصول من عمله بموجب أحد مراسيم الطوارئ، في الأول من سبتمبر/ أيلول القادم في مسيرة تستغرق أسبوعا حتى إسطنبول.

وقال يلدريم إن المسيرة ستقتصر على مناطق داخل المدن لأسباب أمنية. وفي كل مدينة سيمر بها خلال مسيرته سيلتقي مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمنصات المختلفة لتسليط الضوء على مشكلة مراسيم الطوارئ.

وعبر حسابه على تويتر نشر يلدرم تغريدة حول المسيرة قائلا: “ضحايا مراسيم الطوارئ بشر ومواطنون لهذا البلد. لدينا حقوق نابعة من كوننا بشرا ومواطنين. نريد استرداد حقوقنا. في الأول من سبتمبر/ أيلول القادم سأسير من إسطنبول إلى أنقرة وسنصرخ في الآذان غير المنصتة والأعين المتجاهلة. ضحايا مراسيم الطوارئ بشر ولهم حقوق. نطالب بالعدالة”.

والشهر الماضي مرت الذكرى الرابعة لإقرار حالة الطوارئ في تركيا عقب انقلاب عام 2016.

ووفق تقارير حقوية وبيانات رسمية، أسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة عامين عن عزل أو وقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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