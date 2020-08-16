أنقرة (زمان التركية) – تتلقى المواطنة التركية المعتقلة جولسوم دينشار، العلاج بعد إصابتها بنزيف في المخ بينما يداها مكبلتان في أحد أسرة مستشفى بمدينة إسطنبول.

وكانت قوات الأمن اعتقت دينشار، في إسطنبول تنفيذا لقرار بالقبض عليها في إطار تحقيقات قائمة في مدينة فان بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وعقب تعرضها لنزيف بالمخ نُقلت دينشار التي يقبع زوجها أيضا داخل المعتقل، إلى المستشفى، حيث تم تكبيلها بالسرير وسط وجود الشرطة الذين ينتظرون استعادتها للوعي كي يتم نقلها إلى مدينة فان.

شقيق دينشار الأصغر، مليك ساين، نشر تغريدة تناول خلالها وضع شقيقته الكبرى قائلا: “تم اعتقال شقيقتي الكبرى في إسطنبول. وفي اليوم الذي كانت ستُنقل خلاله إلى فان من أجل التحقيقات تعرضت لنزيف بالمخ. حاليا ترقد داخل المستشفى مكبلة اليدين ويلازمها اثنان من عناصر الشرطة. عندما تغادر المستشفى سيتم اقتيادها إلى مدينة فان. اتركوا الأبرياء وشأنهم”.

وتلاحق السلطات في تركيا المنتمين لحركة الخدمة بتهمة المشاركة في تدبير انقلاب عام 2016، واعتقلت وفصلت من العمل بموجب ذلك الآلاف، بينما تنفى الحركة أي صلة لها بالانقلاب العسكري.

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