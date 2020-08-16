عمان (زمان التركية)ـــ ضغط الدم المنخفض هو انخفاض مستوى سريان الدم في الجسم فتقل قراءة ضغط الدم عن 90 مليمتر من الزئبق للعدد الأعلى (الانقباضي) أو 60 مليمتر من الزئبق للعدد السفلي (الانبساطي).

تعتبر الدوخة، الإغماء، نقص التركيز، الإعياء، الغثيان والرؤية المشوشة الباهته من أهم أعراض انخفاض ضغط الدم.

يسبب انخفاض ضغط الدم الغير طبيعي الإغماء ويهدد حياة الإنسان في بعض حالات الانخفاض الشديدة. إليكم أهم المشروبات للضغط المنخفض:

ما هي أهم المشروبات للضغط المنخفض؟

وفق موقع (ويب طب) تساعد بعض المشروبات الطبيعية في رفع ضغط الدم المنخفض والتقليل من الأعراض المصاحبة لانخفاض ضغط الدم في بعض الحالات مثل:

1. الماء

حيث يسبب القيء، الإسهال الشديد، الحمى، التعرق المفرط ممارسة التمارين الشديدة وتناول بعض الأدوية مثل مدرات البول حالات الجفاف الشديدة بسبب فقدان الماء بكميات كبيرة التي بدورها تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

يساعد شرب الكثير من الماء على منع الجفاف وزيادة حجم الدم الذي بدوره يؤدي إلى رفع ضغط الدم المنخفض.

2. عرق السوس

يحتوي عرق السوس (Licorice) على مادة حمض الجلايكريزنك (Glycyrrhizinic acid) التي تقوم بسلسلة من التفاعلات في الجسم تنتهي برفع ضغط الدم.

يساعد شرب عرق السوس برفع ضغط الدم إذا ارتبط انخفاض الضغط بانخفاض مستوى هرمون الكورتيزول.

3. الكافيين

يتسبب الكافيين يرفع ضغط الدم المنخفض، حيث يحفز الكافيين الغدة الكظرية على إفراز هرمون الأدرينالين، ويمنع من إفراز هرمونات تحفز إتساع الشرايين وبالتالي انخفاض ضغط الدم.

من المشروبات التي تحتوي على الكافيين القهوة والشاي الأخضر والأسود.

4. المشروبات المالحة

تساعد المشروبات المالحة في رفع ضغط الدم المنخفض مثل لبن العيران الذي يحتوي على كميات من الصوديوم بالإضافة لاحتوائه على البوتاسيوم.

تحتوي جميع منتجات الألبان على الصوديوم.حيث يحتوي كوب واحد من الحليب قليل الدسم على 100 مليغرام من الصوديوم.

معتقدات خاطئة عن مشروبات للضغط المنخفض

يعتقد بعض الناس أن تناول المشروبات التالية مفيدة للضغط المنخفض ولكن أثبتت الدراسات غير ذلك مثل:

1. عصير الليمون

يساهم عصير الليمون في خفض ضغط الدم المرتفع، حيث أشارت دراسة أجريت على تأثير تناول الليمون والمشي على ضغط الدم على أن تناول الليمون يساعد في تخفيض ضغط الدم الانقباضي.

2. المشروبات الكحولية

يؤدي تناول المشروبات الكحولية بكثرة الى رفع مستوى ضغط الدم الى مستويات غير صحية.

حيث يرتبط الإفراط في شرب الكحول إلى رفع ضغط الدم على المستوى البعيد.

لذا يجب على الأشخاص الذين يشربون المشروبات الكحولية تقليل الكميات التي يشربونها خلال أسبوع إلى أسبوعين لخفض ضغط الدم.

أسباب انخفاض ضغط الدم

يرتبط انخفاض ضغط الدم بالعديد من الأسباب منها:

الحمل.

مشاكل هرمونية مثل انخفاض نسبة السكر في الدم، وقصور الغدة الدرقية.

تناول بعض الادوية مثل ادوية أدوية باركنسون، ادوية علاج الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم.

السكتة القلبية.

عدم انتظام ضربات القلب.

ضربة الشمس.

توسع الأوعية الدموية.

أمراض الكبد.

سوء التغذية.

حالات الجفاف.

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