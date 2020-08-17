الحسكة (زمان التركية)ــ وقع قتيل وإصابات في صفوف الجيش السوري برصاص جنود من الجيش الأمريكي في اشتباك اندلع اليوم الاثنين، بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية في خبر عاجل بـ “استشهاد جندي وإصابة اثنين باستهداف طائرة للاحتلال الأمريكي حاجزاً للجيش جنوب شرق القامشلي بريف الحسكة”.

ووفق وكالة “سبوتنيك” الروسية منع عناصر الجيش السوري، جنود وعربات دورية أمريكية من العبور ضمن إحدى القرى في محافظة الحسكة ما تسبب في وقوع الاشتباك الدامي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر ميداني إن مدرعات أمريكية حاولت العبور من حاجر للجيش السوري في قرية تل الذهب بريف الحسكة، ما تسبب بنشوب اشتباك مسلح معهم.

وأضاف المصدر: أن “الاشتباك أسفر عن استشهاد جندي من الجيش العربي السوري وإصابة اثنين آخرين بجراح أحدهما ضابط برتبة ملازم”.

وفي وقت لاحق قالت وكالة الأنباء السورية إن طائرة أمريكية استهدفت حاجز للجيش السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي “بعد منع جنود الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بجروح نقلا إلى مشفى القامشلي”.

ويوم الثلاثاء الماضي قالت تقارير سورية إن رتلاً عسكريا أمريكيا محملا بمواد وتعزيزات لوجستية دخل إلى محافظة الحسكة الغنية بالنفط شمال شرق سوريا.

وأدخلت القوات الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر الخارجة عن سلطة دمشق.

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