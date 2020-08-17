بروكسل (زمان التركية) – أعلن الاتحاد الأوربي وقف إصدار تأشيرات طويلة الأمد من نوع (D) للمواطنين الأتراك، بعد أن تم اكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين الأتراك القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب القرارات المحدثة أمس الأحد، أصدر عدد من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم ألمانيا وسويسرا، قرارًا بوقف إصدار التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة طويلة الأمد للمواطنين الأتراك.

وكشفت التقارير الألمانية أن أعلى معدلات إصابة بالفيروس للقادمين من خارج البلاد كانت في صفوف المواطنين الأتراك القادمين في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحف الألمانية أن المطارات الألمانية استقبلت عددا من الرحلات الخارجية كانت معدلات الإصابة الأكثر في صفوف القادمين من دولة كوسوفو بعدد 1096 حالة، بينما بلغت أعداد المصابين بين المواطنين الأتراك 501 حالة، وجاءت دولة كرواتيا في المركز الثالث بعدد 260 حالة إصابة.

وبحسب البيان المنشور من قبل المجلس الأوروبي، من المقرر أن يستمر حظر منح التأشيرات طويلة الأمد للمواطنين الأتراك حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تتم إعادة تقييم الأوضاع في البلدان المحظورة مرة أخرى في 19 أو 26 من الشهر نفسه.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا هذا الشهر وتجاوزت ألف إصابة يوميًا.

فيما أعلنت السلطات الصحية في مدينة مانيسا غرب تركيا، إعادة فرض حظر التجوال على كبار السن المتجاوزين 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

ويوم أمس الأحد سجلت تركيا 1192 حالة إصابة، و19 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت الماضي أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما، والذي بلغ 1256 حالة.

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