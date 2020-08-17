مانيسا (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في مدينة مانيسا غرب تركيا، إعادة فرض حظر التجوال على كبار السن المتجاوزين 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

القرار جاء في محاولة للسيطرة على انتشار الوباء مرة أخرى وزيادة أعداد المصابين، بعد تسجيل ارتفاعات ملحوظة للإصابات المؤكدة في الفترة الأخيرة.

وبحسب القرار، يحظر على كبار السن من هم أكبر من 65 عامًا استخدام وسائل النقل الجماعي في الفترة بين 17:00 و20:00 يوميًا، وكذلك حظر دخولهم الأسواق بعد الساعة 17:30، وإلزامهم بعدم المشاركة في أفراح المقربين إليهم حتى من الدرجة الأولى.

ويوم أمس الأحد سجلت تركيا 1192 حالة إصابة، و19 حالة وفاة بفيروس كوونا.

وقالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما، والذي بلغ 1256 حالة.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا هذا الشهر وتجاوزت ألف إصابة يوميا.

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