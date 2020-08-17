(زمان التركية)ــ فقدت ممرضة في تركيا حواس البصر والتذوق والشم، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال عملها.

قالت الممرضة التركية الشابة كوبرا أصلان كيليج، البالغة من العمر 25 عامًا، قالت في سردها للمأساة التي تتعرض لها: “كان يجب أن تتحسن حالتي وأخرج من المستشفى في اليوم الخامس من العلاج، ولكنني استيقظت، ووجدت أني لا أرى أي شيء. فقدت الرؤية تمامًا، أرى ضوءا وظلا فقط”.

أوضحت الممرضة أنها كانت متطوعة لعلاج المصابين بكورونا في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية مع 5 آخرين من طاقم التمريض، مشيرة إلى أن 5 من الطاقم المكون من 6 ممرضات أصيبوا بالفيروس في اليوم نفسه وهي معهم.

أضافت الممرضة: “توترت للغاية. عندما أدركت أنني لا أرى شيئا بدأت في البكاء. استدعى أصدقائي الطبيب، وذهبت على الفور إلى قسم الأشعة المقطعية، وتبين أنني أصبت بمشكلة في الجزء الخلفي من عيني اليمنى”.

وأكدت أن فقدان الحواس بشكل مفاجئ بهذا الشكل أصعب من أن يفقد الإنسان حياته كاملة.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا هذا الشهر وتجاوزت ألف إصابة يوميا.

فيما أعلنت السلطات الصحية في مدينة مانيسا غرب تركيا، إعادة فرض حظر التجوال على كبار السن المتجاوزين 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

ويوم أمس الأحد سجلت تركيا 1192 حالة إصابة، و19 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت الماضي أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما، والذي بلغ 1256 حالة.

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