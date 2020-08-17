أديامان (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا حجرًا صحيًا على 64 منزلًا في مركز ولاية أديامان شرقي البلاد، بعد تسجيل أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام الأخيرة.

البيان الصادر عن والي المدينة قبل يومين، كشف تسجيل ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين بالفيروس في المدينة، للمرة الأولى منذ بداية أزمة وباء كورونا.

وقال والي المدينة في بيانه: “إنها المرة الأولى التي وصلت فيها أعداد المصابين إلى 107 حالات مؤكدة، و13 حالة داخل غرف الرعاية المركزة، و12 حالة تستخدم أجهزة التنفس الاصطناعي، داخل مستشفى المدينة التعليمي، منذ بداية أزمة وباء كورونا، وذلك بالرغم من القرارات والتدابير الاحترازية التي نتخذها”.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا هذا الشهر وتجاوزت ألف إصابة يوميا.

فيما أعلنت السلطات الصحية في مدينة مانيسا غرب تركيا، إعادة فرض حظر التجوال على كبار السن المتجاوزين 65 عامًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

ويوم أمس الأحد سجلت تركيا 1192 حالة إصابة، و19 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت الماضي أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما، والذي بلغ 1256 حالة.

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