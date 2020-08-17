أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تسجيل 1192 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و19 حالة وفاة أمس الأحد، فيما أعادت السلطات حظر حجر التجوال على كبار السن في مانيسا.

الوزير أشار إلى أن إجمالي اعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 249 ألفًا و309 حالة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 5974 حالة.

وذكر كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 230 ألفًا و969 حالة، بعد تسجيل 997 حالة تعافي جديدة.

وكشف كوجا أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات مؤكد إصابتها ارتفع إلى 5 ملايين و725 ألفًا و242 تحليلًا، بعد تسجيل 65 ألفًا و956 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبعد الارتفاع الملحوظ في عدد الغصابات المسجل يوميا هذا الشهر تم إعادة فرض حظر التجوال في مدينة مانيسا غرب تركيا، على كبار السن بعمر أعلى من 65 عامًا، في الفترة بين 17:00 و20:00 يوميًا.

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