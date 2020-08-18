أنقرة (زمان التركية)ــ قال محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه رفع دعوى ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو لتغريمه مليوني ليرة تركية تعويض معنوي لموكله.

محامي رئاسة الجمهورية أحمد أوزيل أوضح أن كيليجدار أوغلو ألقى تهما وافتراءات ضد موكله أردوغان، في حوار صحفي نشرته الاثنين جريدة جمهوريت.

أوزيل قال إن كيليجدار أوغلو “كذاب ومفتر”، مؤكدًا أن تصريحات كيليجدار أوغلو في “جمهوريت” عن تحويل أسرة الرئيس أمول إلى الخارج لا تعكس الحقيقة.

كيليجدار أوغلو كان قد قال ردا على سؤال ما إذا كان هناك تغيير في قاعدة ناخبي ومؤيدي حزب العدالة والتنمية: “هناك حرائق في المطبخ. ولقد بات المواطن يدفع ثمن السياسات السيئة المطبقة. الجميع في هذه الحالة، عدا الدائرة الضيقة المستفيدة من حزب العدالة والتنمية. هؤلاء الأشخاص، يزدادون سعادة ويزداد دخلهم كلما ارتفع الدولار. وكذلك تزيد ثروة أردوغان. أقول لأردوغان اعزل صهرك (ألبيراق)، وأقول له أيضًا إذا كانت أسرته تحب هذا البلد فلتحضر ثروتهم من الخارج إلى تركيا. لديهم مليارات في الخارج”.

وأضاف كليجدار أوغلو: “عندما قال ترامب لأردوغان: سنفحص ثروتك وممتلكاتك، تعقَّل!”، لم يصدر أردوغان صوتًا. أردوغان وأسرته يخونون تركيا من خلال التهرب من الضرائب، ونحن نعرف ذلك جيدًا. هذه هي واقعة شركات جزر “مان”؛ لأن أردوغان وأسرته لا يريدون دفع الضرائب لتركيا”.

والشهر الماضي قضت محكمة الاستئناف بتغريم كليجدار أوغلو 359 ألف ليرة لصالح أردوغان وأسرته، بعد أن قضت محكمة قبلها بيومين بتغريم كليجدار أوغلو 197 ألف ليرة لصالح الرئيس وأسرته، ليبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة عليه 556 ألف ليرة على خلفية كشفه عن معاملات مالية سرية متورط فيها أفراد بأسرة الرئيس رجب أردوغان بغرض التهرب الضريبي.

وفاز كليجدار أوغلو بـ 18 قضية من بين 21 دعوى قضائية رفعها أردوغان حتى نهاية 2019 وتم البت فيها، ما يعني أن أردوغان لم يربح سوى ثلاث دعاوى قضائية من إجمالي الدعاوى القضائية التي رفعها ضد زعيم المعارضة خلال السنوات الثمانية الأخيرة.