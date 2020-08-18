أنقرة (زمان التركية) – أصدرت ولاية العاصمة التركية أنقرة، قرارًا بإعادة فرض حظر التجوال والمشاركة الاجتماعية على كبار السن ممن هم أكبر من 65 عامًا.

ويأتي القرار بعدما ارتفعت إصابات فيروس كورونا في تركيا هذا الشهر وتجاوزت ألف إصابة يوميا.

وطالبت ولاية أنقرة كبار السن بالالتزام بقواعد الحجر المنزلي المعلنة من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل فريق رقابي في الأحياء للإشراف ومراقبة مدى تطبيق التعليمات.

وأوضح القرار أنه يحظر على كبار السن التواجد في أماكن التجمع والأسواق والمناسبات الاجتماعية والأفراح والجنازات، مشيرًا إلى اقتصار الأفراح في الشوارع على ساعتين فقط، وحظر التناول الجماعي للطعام.

ويأتي قرار ولاية أنقرة بعد يوم من تطبيق ولاية مانيسا القرار ذاته حيث تم إعادة فرض حظر التجوال على كبار السن المتجاوزين 65 عامًا منذ أمس الأول، مع عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

وسجلت تركيا 1233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة مساء الإثنين، في ارتفاع مستمر لأرقام الإصابات والوفيات منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، كشف مساء أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 250 ألفًا و542 حالة إصابة مؤكدة، وأن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 5996 حالة.

وقالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت الماضي أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما، والذي بلغ 1256 حالة.