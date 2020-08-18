باكو (زمان التركية)ـــ وردت أنباء عن تمرد عسكري في ثكنة بالقرب من العاصمة باماكو في مالي، وتم اعتقال رئيس مجلس النواب ووزيري الخارجية والمالية.

ووفق تقارير تحركت آليات عسكرية إلى العاصمة باماكو.

وقال شهود عيان لوسائل الإعلام المحلية إن منطقة كاتي التي بها سكنة عسكرية، الواقعة على بعد 15 كيلومترًا من باماكو، تشهد نشاطًا منذ ساعات الصباح.

وزُعم أنه سُمع إطلاق نار من الثكنة لبعض الوقت وتم اعتقال بعض كبار الضباط.

إلى جانب ذلك، هناك مزاعم عن اعتقال بعض الوزراء من قبل بعض الجنود.

تنظم جماعات المعارضة تحركات ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا منذ مايو.

أعلنت جماعات المعارضة أنها ستشدد إجراءاتها وأعلنت أنها لن تتراجع قبل استقالة كيتا.

وبينما أفادت التقارير أن آليات عسكرية كانت تتحرك من كاتي إلى باماكو أكدت مصادر أمنية أن هناك احتمال قوي بوقوع انقلاب عسكري في مالي.

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