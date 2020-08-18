أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الصين أنها ستطرح لقاح فيروس كورونا في الأسواق بنهاية العام الجاري.

وقالت الصين التي ظهرت فيها بؤرة الوباء أواخر عام 2019 وانتشر إلى العاالم، أن اللقاح الذي تنتجه شركة أدوية سينوفارما الحكومية سيكون جاهزا للطرح في الأسواق بنهاية العام الجاري.

وفي تصريحات لصحيفة Guangming الصينية ذكر مدير شركة سينوفارما، ليو سنجشن، أن سعر اللقاح الذي سيتم طرحه بنهاية العام الجاري سيكون أقل من 140 دولار على أن يتم الحصول عليه في صورة جرعتين بفارق زمني 28 يوما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية.

لن يُطبق على الجميع

وأضاف ليو أنه سيتوجب منح اللقاح للطلاب والعمال بالمدن الكبرى غير أنه لا يوجد ضرورة لمنحه إلى سكان المقاطعات القروية التي لا تشهد كثافة سكانية عالية مؤكدا عدم وجود حاجة لمنح اللقاح إلى جميع الصينين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وأكد ليو، الذي قام بتجربة اللقاح على نفسه، أن الشركة تتمتع بقوة إنتاجية قادرة على انتاج 220 مليون جرعة سنويا.

وأثارت الأنباء الواردة عن تسريع الخبراء الصينين والسلطات الصينية لعملية طرح اللقاحا الذي لا يزال في مرحلة الاختبار جدلا في الأوساط العلمية، لكن ذلك يأتي عقب إعلان دول أخرى قرب وصول اللقاح إلى الأسواق.

وكانت روسيا قد أعلنت انتهاء تجارب اللقاح الذي تعمل عليه وشروعها في إنتاجه، غير أن العديد من العلماء زعموا أن اللقاح الروسي لا يزال غير جدير بالثقة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حكومته ستشترى 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا التجريبي من شركة “موديرنا” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، والذى يخضع حاليًا للتجارب البشرية فى مراحله الأخيرة.