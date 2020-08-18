أنقرة (زمان التركية)ــ دعت وزارة التجارة في تركيا رجال الأعمال إلى زيادة الاستثمار في غينيا، التي زارها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي.

نائب وزير التجارة جونكا يلماز باتور قالت إن غينيا تقدم فرصًا مهمة للمقاولين الأتراك، وأن عدد المشاريع المنفذة من قبل تركيا في هذا البلد غير كافٍ.

أضافت “يجب على رجال الأعمال لدينا الاستفادة من الفرص التي توفرها غينيا لصالح شعبي البلدين”.

جاء خلال انعقاد مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) عبر الإنترنت تحت عنوان “تركيا وغينيا الأعمال المترابطة”.

وفي إشارة إلى أن اقتصاد غينيا قد حقق تطورات مرضية في الفترة الأخيرة قالت باتور إنهم يعتقدون أن معدل النمو الذي تجاوز 7 في المائة في السنوات الثلاث الماضية، سوف يذهب إلى أبعد من ذلك بعد وباء كورونا.

وقالت نائب وزير التجارة إن حجم التجارة بين البلدين حتى العام الماضي بلغ 142 مليار جنيه، واعتبرته منخفضا. وأضافت “حددنا منتجات الصادرات إلى غينيا”.

وأوضحت المسئولة: “تبرز منتجات مثل الأدوية والمركبات المائية والأحذية وأجزاء البناء المصنوعة من الحديد والصلب والأسمنت ومعجون الطماطم والدواجن والسكر ومنتجات الشوكولاتة”.

وفي إشارة إلى أن غينيا توفر فرصًا جادة للمقاولين، قالت جونكا يلماز باتور: “أرى أنه سيكون من المفيد للمستثمرين الأتراك زيادة أنشطتهم هناك”.

وأشارت باتور إلى أن هناك فرصًا مهمة جدًا للمقاولين الأتراك في غينيا، وقالت: “أنجز مقاولونا 10 مشاريع بقيمة 152.6 مليون دولار في غينيا حتى الآن. الرقم منخفض للغاية بالنسبة للمقاولين الأتراك الذين أنجزوا مشاريع بقيمة 404 مليار دولار في 127 دولة. يجب أن يستفيد رجال الأعمال لدينا من الفرص التي تتيحها غينيا لصالح شعبي البلدين “.

وقال وزير الاستثمار في غينيا، غابرييل كورتيس، إنه منذ عام 2010، زاد حجم التجارة من 10 ملايين دولار إلى 200 مليون دولار، وتم توقيع 9 اتفاقيات مختلفة بين البلدين، وتم إطلاق رحلات ربط اسطنبول.

والشهر الماضي أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، جولة أفريقية شملت دول النيجر وتوجو وغينيا الاستوائية.

ويرى المحللون أن توجه تركيا إلى دول منظمة الاتحاد الأفريقي يأتي بهدف دعم الاتحاد لاستمرار تواجدها في ليبيا، فضلا عن تحقيق مكاسب اقتصادية.

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