أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 1233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة مساء الإثنين، في ارتفاع مستمر لأرقام الإصابات والوفيات منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، كشف مساء أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 250 ألفًا و542 حالة إصابة مؤكدة، وأن أعداد الوفيات ارتفعت إلى 5996 حالة.

وأشار كوجا إلى ارتفاع أعداد حالات التعافي إلى 231 ألفًا و971 حالة، بعد تسجيل 1002 حالة تعافي جديدة.

وكشف أن عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن للحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 5 ملايين و800 ألفًا و88 تحليلًا، بعد إجراء 74 ألفًا و846 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي مانيسا تم إعادة فرض حظر التجوال على كبار السن المتجاوزين 65 عامًا منذ أمس الأول، خاصة مع عودة أعداد الإصابات للارتفاع مرة أخرى.

وقالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت يوم السبت الماضي أعلى رقم إصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” منذ 45 يوما، والذي بلغ 1256 حالة.

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