عمان (زمان التركية)ــ يختلف الوزن المثالي حسب العمر، فكيف يتم حسابه؟ وما علاقة الوزن بالتقدم في العمر؟. ستعرف جواب هذه الأسئلة بعد قرائتك هذا المقال من موقع (ويب طب).

يشكل الوزن المثالي هاجس للجميع مهما بلغ العمر بك، فدائمًا ما تسأل نفسك ما هو الوزن المثالي وكيف أستطيع تحقيقه.

تزيد مسألة المحافظة على الوزن المثالي تعقيدًا مع التقدم في العمر، فيصبح الحفاظ أو الوصول للوزن المثالي أمر صعب.

لكن يجب ولا بد من الحفاظ على وزن مثالي خصوصًا عند التقدم في العمر فذلك يقي من الأمراض مثل الجلطات، أمراض القلب، المفاصل والسكري، لكن ما هو الوزن المثالي حسب العمر؟

الوزن المثالي حسب العمر

قد يختلف توزيع نسبة الدهون والعضلات مع العمر لكن هناك عدة طرق لحساب ومعرفة ما هو الوزن المثالي حسب العمر، نذكر فيما يلي بعض هذه الطرق:

كتلة الجسم

تعتبر كتلة الجسم وسيلة سهلة لحساب الوزن المثالي حسب العمر، حيث تعتمد في ذلك على عامل الطول أيضًا.

هناك عدة مؤشرات لكتلة الجسم:

في حال كانت أقل من 18.5 فذلك يدل على انخفاض الوزن عن المثالي.

أمل إذا كانت ما بين 18.5 إلى 24.9 فذلك يدل على الوزن المثالي.

إذا تجاوزت 25 ولم تصل 30 ذلك يدل على زيادة في الوزن.

أما إذا تجاوزت ال 30 فذلك يدل على السمنة.

لكن تعتبر النسبة ما بين 25 إلى 27 مثالية لمن هم أكبر من 65 عامًا.

ربما تعتبر هذا الوسيلة سهلة نوعًا ما لكن لا تعبر دائمًا عن الوزن المثالي خصوصًا الوزن المثالي حسب العمر، حيث أن توزيع الدهون والعضلات يختلف مع التقدم بالعمر.

نسبة الخصر إلى الأرداف

كما تم ذكره فإن الوزن المثالي حسب العمر يتأثر بعدة عوامل منها توزيع الدهون والعضلات.

يزيد توزيع الدهون مع التقدم في العمر منطقة البطن أو الخصر. تفيد نسبة الخصر إلى الأرداف بمعرفة الوزن المثالي كما وتشير إلى نسبة توزيع الدهون.

حيث يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب إذا كانت نسبة الخصر إلى الأرداف أكثر من 1 عند الرجال وأكثر من 0.9 عند النساء.

بينما يعتبر الوزن مثالي والشخص أقل عرضة للخطر بسبب تراكم الدهون إذا كانت النسبة أقل من 0.9 عند الرجال وأقل من 0.8 عند النساء.

نسبة محيط الخصر إلى الطول

يعد قياس نسبة محيط الخصر إلى الطول أفضل من قياس كتلة الجسم خصوصًا لدلالتها على نسبة توزيع الدهون بشكل أكبر.

وذلك أفضل لحساب الوزن المثالي حسب العمر، حيث أنه تزداد نسبة الدهون مع التقدم في العمر.

يجب أن يقل قياس محيط الخصر عن نصف الطول لاعتبار الوزن ونسبة الدهون مثاليين.

تعتبر كل طريقة على حدى جيدة، ولكن لحساب الوزن المثالي حسب العمر لا مانع في استخدام جميع الوسائل السابقة.

ما هي التغيرات التي تطرأ على الجسم عند التقدم في السن؟

تطرأ العديد من التغيرات مع التقدم في العمر، نذكر فيما يلي بعضها:

وهن في العضلات.

استبدال العضلات بالدهون.

تغير موقع الدهون.

قلة جودة العضلات.

زيادة محيط الخصر.

زيادة الدهون في البطن.

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