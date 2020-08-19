أنقرة (زمان التركية) – تستعد رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشينار، لزيارة مقر حزب المستقبل الذي يقع بالقرب من مقر حزبها.

ومن المتوقع أن تجري الزيارة المشار إليها اليوم في تمام الساعة 14:00 بتوقيت تركيا.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي أجرتها أكشينار الأسبوع الماضي لمقر حزب الديمقراطية والتقدم الواقع بالمنطقة عينها ولقائها رئيس الحزب، علي باباجان.

وسترافق قيادات حزب الخير أكشينار في زيارتها، حيث سيكون في استقبالهم رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو.

هذا ومن المنتظر أن يجيب كل من داود أوغلو وأكشينار على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الزيارة.

وتأتي زيارات أكشنار للحزبان الجديدات بعد أن أعلنت رفض دعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي للانضمام إلى التحالف الحاكم مع حزب العدالة والتنمية وقالت: “لن ننضم لتحالف الجمهور حتى وإن صوبوا أسلحتهم على رأسي. نحن لم نؤسس حزب الخير في ظروف سهلة”.

كما أعربت ميرال أكشنار المنشقة عن حزب الحركة القومية في عام 2017 بعد تحالفه مع أردوغان، عن أملها أن ينضم حزبا المستقبل والديمقراطية والتقدم إلى تحالف الأمة الذي يضم أحزاب المعارضة.

وترجح تقارير أن حزبي داود أوغلو وعلي باباجان، وهما أحدث الأحزاب السياسية في تركيا سينضمان إلى تحالف الأمة المعارض، الذي تشكل في عام 2018 خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويضم حزب الشعب الجمهوري، حزب الخير، حزب السعادة، وحزب الشعوب الديمقراطي.