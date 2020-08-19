أنقرة (زمان التركية)ــ أطلقت تركيا الأربعاء، عملية أمنية قي شرق تركيا، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وقالت وزارة الداخلية إن عملية جديدة لمكافحة الإرهاب انطلقت في ولاية بينجول شرق البلاد، تحت اسم “يلدريم 6” بهدف “القضاء التام على الجماعة الإرهابية الانفصالية [حزب العمال الكردستاني]، وتحييد أولئك الذين يحتمون في المنطقة”.

وأضافت أن ما يصل إلى 700 من أفراد الأمن، بما في ذلك قوات من العمليات الخاصة للدرك والشرطة وحراس الأمن، يشاركون في العملية.

وقبل أسبوع كانت تركيا أعلنت في 12 أغسطس الجاري إطلاق عملية “يلدريم 5” في جبال أمانوس بلواء إسكندون في ولاية هطاي بمشاركة 1448 فردًا.

وقالت الوزارة إنه “تم تحييد ما لا يقل عن 22 إرهابيا وتدمير 31 كهفا وملاجئ ومخازن وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة وإمدادات أخرى في عمليات يلدريم حتى الآن”.

وتقول أنقرة إنه على مدار أكثر من 30 عامًا كان حزب العمال الكردستاني – الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – مسؤولاً عن مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص.