إسطنبول (زمان التركية) – زعمت صحيفة “يني عقد” التركية، أن روسيا قررت الانحياز إلى تركيا فيما يتعلق بتوترات منطقة شرق المتوسط.

الصحيفة قالت إن روسيا تخلت الحياد وتقف بجانب تركيا وتدعمها في مواجهة اليونان.

ونقلت “يني عقد” عن الكاتب الصحافي اليوناني بيتروس أوتسيس، نقله عن مصادر دبلوماسية، أن تركيا تحتاج إلى مساعدة في ملف شرق المتوسط، مؤكدًا أن وزارة الدفاع التركية طلبت المساعدة من روسيا لمراقبة الغواصات اليونانية.

وبحسب الصحيفة التركية فإن أوتسيس زعم أن روسيا سربت معلومات لصالح تركيا عن تحركات القطع البحرية اليونانية، وأنها بدأت دعم تركيا في مواجهة اليونان.

من جانبها ردت السفارة الروسية في العاصمة اليونانية أثينا على الادعاءات، وأكدت أن الادعاءات المذكورة لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن تركيا تخوض في غمار نزاعات مع كل من اليونان وقبرص حول المياه الإقليمية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط. وهي أرسلت سفنا للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص للضغط من أجل القبول بمطالبتها بحصة من ثروة النفط هناك.

والمنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص تتداخل جزئيًا مع الجرف القاري لتركيا، وفقًا لأنقرة.

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