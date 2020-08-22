أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، تسجيل 1203 حالة إصابة جديدة،و22 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد مساء الجمعة.

الوزير كشف أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 255 ألفًا و723 حالة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات ارتفعت إلى 6080 حالة.

وأشار كوجا إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الإصابة بلغ 235 ألفًا و569 حالة، بعد تسجيل تعافي 772 حالة جديدة.

كما كشف أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت على الحالات المشتبه في إصابتهم أ المخالطين لحالات مؤكد إصابتها منذ بداية الأزمة، ارتفع إلى 6 ملايين و154 ألفًا و157 تحليلًا، بعد إجراء 92 ألفًا و227 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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