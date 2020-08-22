وان (زمان التركية)ــ بينما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان أن بلاده ستتوسع في زراعة القنب الهندي، لتلبية احتياجاتها منه، أعلنت السلطات اليوم السبت ضبط ومصادرة 1.5 مليون شتلة من القنب الهندي بولاية “وان” شرق تركيا.

وأوضحت ولاية وان في بيان، اليوم، أن قوات الدرك ضبطت خلال حملة أمنية مليون و560 ألفا و57 شتلة من القنب الهندي مزروعة في ريف قضاء “غوربنار”.

البيان أشار إلى مواصلة قوات الدرك عملياتها الرامية للكشف عن أنشطة، منظمة حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” وصلاتها بتجارة المخدرات.

ولفت أن شتلات القنب الهندي “مزروعة بغرض تمويل المنظمة الإرهابية”. وفق الأناضول.

وكان الرئيس رجب أردوغان تحدث مطلع هذا العام عن ضرورة تشريع زراعة القنب الهندي في جميع المحافظات التركية، وقال إنه يصلح لصناعة النسيج، وأن بلاده تضطر لاستيراده بينما يمكن زراعته.

ورغم أنه من الرائج استخدام القنب الهندي لصناعة مخدر “الحشيش” لكن لم تعلن تركيا عن ضوابط لحصر استخدام النبات في الصناعات فقط.

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